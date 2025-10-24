On purge bébé – Cie L’Envers du décor/Cie Pré-O-Coupé Mixt Nantes

On purge bébé – Cie L’Envers du décor/Cie Pré-O-Coupé Mixt Nantes mardi 17 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 20:00 – 21:45

Gratuit : non 12 € à 33 € 12 € à 33 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Pièce de Georges Feydeau C’est l’histoire de Toto l’enfant gâté constipé et d’un chaos général : la comédie bourgeoise de Feydeau, détournée façon clown débridé, est aussi grinçante qu’hilarante. Acrobaties fracassantes et fantasmes parentaux : Karelle Prugnaud et Nikolaus Holz cassent la baraque ! Un fabricant de porcelaine accueille chez lui un fonctionnaire des armées intéressé par l’achat de pots de chambre incassables, mais son fils Toto est constipé. Partant de ce pitch plus qu’absurde, Karelle Prugnaud resserre l’intrigue sur l’enfant-roi, les délires des parents frustrés, et la folie qui naît de hiérarchies sociales consenties. Luc Tremblais, maître du ratage, flanqué de Patrice Thibaud (ex-Deschiens) et Anne Girouard (Guenièvre dans Kaamelott) dans le rôle des époux Follavoine, évolue dans un décor ingénieux de trappes et de caches (prototypé dans l’atelier de décors de Mixt). Le trio mène tambour battant une comédie surréaliste. Mise en scène : Karelle PrugnaudCo-direction artistique : Nikolaus HolzAvec Patrice Thibaud, Anne Girouard, Martin Hesse, Luc Tremblais, Cécile Chatignoux Durée : 1h45 Représentations dans la salle Super :mardi 17 au jeudi 19 mars 2026 à 20hvendredi 20 mars 2026 à 20h30 (représentation en audiodescription)

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr