On purge bébé de Feydeau Ferrières Martigues

On purge bébé de Feydeau Ferrières Martigues mardi 11 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

On purge bébé de Feydeau Mardi 11 novembre 2025 de 20h30 à 22h15. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Feydeau, des portes qui claquent et des pots de chambre ? Oui, mais pas que. Avec On purge bébé, la metteuse en scène Karelle Prugnaud dépoussière les dorures du vaudeville pour nous servir un concentré de comédie sociale féroce et hilarante

L’interprétation est confiée à …des clowns, mais pas de nez rouges ici, ni de clichés circassiens ces clowns-là n’ont besoin que de leur corps, de leur rythme et de leur virtuosité pour faire vaciller la normalité.



Karelle Prugnaud prend le texte original de Feydeau au pied de la lettre, sans en modifier un mot, mais en tord la représentation. Tout commence dans le bureau de M. Follavoine, fabricant de pots de chambre dernier cri, qui reçoit un haut fonctionnaire dans l’espoir de signer un contrat avec l’armée. Mais sa femme déboule en robe de chambre leur fils, Toto, refuse de prendre sa purge. Caprices, tensions, humiliations, bris de vaisselle… En quelques minutes, tout dérape. Sur scène, les portes deviennent des objets de cirque, manipulées, suspendues, détournées… Avec son complice Nikolaus Holz (clown et ingénieur du ratage) et une distribution virtuose, Karelle Prugnaud nous offre une catharsis par le rire. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Feydeau, slamming doors and chamber pots? Yes, but not only that. With On purge bébé, director Karelle Prugnaud dusts off the gilt of vaudeville to serve us a concentrate of ferocious and hilarious social comedy.

German :

Feydeau, knallende Türen und Nachttöpfe? Ja, aber nicht nur das. Mit „On purge bébé“ entstaubt Regisseurin Karelle Prugnaud den Glanz des Varietés und präsentiert uns ein Konzentrat wilder und urkomischer Gesellschaftskomödie.

Italiano :

Feydeau, porte che sbattono e vasi da notte? Sì, ma non è tutto. In On purge bébé, la regista Karelle Prugnaud rispolvera le dorature del vaudeville per regalarci un concentrato di commedia sociale feroce ed esilarante

Espanol :

¿Feydeau, portazos y orinales? Sí, pero no solo eso. Con On purge bébé, la directora Karelle Prugnaud desempolva el oro del vodevil para ofrecernos un concentrado de comedia social feroz y divertidísima.

L’événement On purge bébé de Feydeau Martigues a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Martigues