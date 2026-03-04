On purge bébé, Mixt, Nantes

On purge bébé Jeudi 19 mars, 20h00 Mixt Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:45:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:45:00+01:00

C’est l’histoire de Toto l’enfant gâté constipé et d’un chaos général : la comédie bourgeoise de Feydeau, détournée façon clown débridé, est aussi grinçante qu’hilarante. Acrobaties fracassantes et fantasmes parentaux : Karelle Prugnaud et Nikolaus Holz cassent la baraque !

Un fabricant de porcelaine accueille chez lui un fonctionnaire des armées intéressé par l’achat de pots de chambre incassables, mais son fils Toto est constipé. Partant de ce pitch plus qu’absurde, Karelle Prugnaud resserre l’intrigue sur l’enfant-roi, les délires des parents frustrés, et la folie qui naît de hiérarchies sociales consenties. Luc Tremblais, maître du ratage, flanqué de Patrice Thibaud et Anne Girouard (ex Deschiens et Kaamelott) dans le rôle des époux Follavoine, évolue dans un décor ingénieux de trappes et de caches (prototypé dans l’atelier de décors de Mixt). Le trio mène tambour battant une comédie surréaliste.

Mixt 49, rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

