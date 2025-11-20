On purge bébé ! Théâtre de Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi

On purge bébé ! Théâtre de Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi jeudi 20 novembre 2025.

On purge bébé ! Jeudi 20 novembre, 20h00 Théâtre de Choisy-le-Roi Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T21:50:00

Fin : 2025-11-20T20:00:00 – 2025-11-20T21:50:00

Feydeau s’en va-t-en guerre ou l’éloge d’un rire dévastateur

Nous connaissons tous Feydeau, le somptueux prince du vaudeville. Mais avec sa pièce en un acte, On purge bébé ! c’est un autre Feydeau qu’il nous est donné de découvrir.

Écrite dans la dernière partie de sa vie, en 1910, l’inspiration commence à lui faire défaut. Alors, de manière aussi brève que lapidaire, il va s’emparer de faits de sa vie privée, en l’occurrence dans les déboires conjugaux qu’il connaît ; il règle ses comptes avec sa femme dont il va divorcer. Comme sa verve ne s’est pas tarie, il va le faire d’une manière dévastatrice. Et cela tombe plutôt bien par rapport aux temps nouveaux qu’il est train de vivre. Des temps sombres dans lesquels le pays s’enfonce : finie la « Belle époque », la guerre se profile. Jarry a récemment disparu, mais pas son esprit tout comme celui, beaucoup plus sérieux de Freud. Le cinéma fait ses premiers pas et Feydeau n’y est pas insensible. Mais c’est vers l’avenir qu’il faut tourner les regards, et dont l’auteur d’On purge bébé ! pose les premières pierres. Dada s’annonce qui entend « tout casser », puis le surréalisme, le théâtre de l’absurde, le théâtre d’aujourd’hui. Quant au bébé dont il est question et qui refuse la purge, c’est dans l’histoire du théâtre le premier enfant-roi qui prendra bientôt le pouvoir, quelques années années plus tard, avec Roger Vitrac.

Tout cela est en germe dans la pièce de Feydeau, ce qu’a parfaitement compris Karelle Prugnaud qui n’hésite pas à grossir le trait, à jouer de tous les registres de jeu qui, tout en puisant dans d’anciennes formes, n’en sont pas moins, dans le contexte d’alors, parfaitement novateurs : ceux des forains, des bateleurs, des circassiens, et autres clowns mêlés à l’art théâtral le plus novateur.

La collaboration de Karelle Prugnaud avec Nikolaus Holz, codirecteur artistique du projet, un spécialiste en « ingénierie du ratage » qui n’a pas manqué de traficoter le décor signé Pierre-André Weitz va pour ainsi dire de soi. Le mélange ne peut que mener à une explosion finale, en un authentique feu d’artifice théâtral par la grâce d’un rire « hénaurme » comme auraient dit les surréalistes qui s’y connaissaient en matière d’humour noir aux confins de la folie.

Distribution : Anne Girouard, Patrice Thibaud, Cécile Chatignoux, Martin Hesse, Nikolaus Holz / Mise en scène Karelle Prugnaud / Assistante : Julie Senegas / Co-direction artistique : Karelle Prugnaud et Nikolaus Holz / Conseils dramaturgiques Jean-Pierre Han / Scénographie Pierre-André Weitz | Costumes Pierre-André Weitz assisté de Nathalie Bègue / Ingénierie du ratage-Laboratoire scénographique : Nikolaus Holz / Création lumière : Rodolphe Martin / Création musicale Rémy Lesperon | Texte Chanson Tarik Noui / Chorégraphe : Raphaël Cottin / Construction décor : Atelier du Grand T, théâtre de Loire-Atlantique / Crédit visuel : Tarik Noui

Production : Cie l’Envers du décor et Cie Pré-O-Coupé – Nikolaus Holz / Coproductions : Le Grand T, Théâtre de Loire Atlantique, Nantes / TAP, Scène nationale de Poitiers / OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle AquitaineScène nationale du sud Aquitain, Bayonne / L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier , Antony / L’Agora – Pôle National Cirque de Boulazac / Les Scènes du Jura – scène nationale – Lons le Saunier / Châteauvallon-Liberté, scène nationale – Toulon / L’ARC Scène Nationale du Creusot / Maison des Arts du Léman – Thonon – Evian – Publier – Scène conventionnée / La Comète – Scène Nationale de Châlons-en-Champagne

Soutiens :Gare à Coulisses, Scène conventionnée d’intérêt national « art en territoire » art de la rue – Eurre / Archaos, Pôle National Cirque – Marseille Avec le soutien de l’ADAMI / Avec le concours du Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Théâtre de Choisy-le-Roi 4, avenue de Villeneuve Saint-Georges 94600 Choisy-le-Roi Choisy-le-Roi 94600 Gondoles Sud Val-de-Marne Île-de-France

Cie l’Envers du Décor. Création 2025. Texte de Georges Feydeau. Mise en scène Karelle Prugnaud. Théâtre-Cirque.

Vahim Amanpour