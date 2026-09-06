On purge bébé ! Théâtre de la Vallée Saint-Rémy-sur-Avre

Informations pratiques

On purge bébé ! est un vaudeville de Georges Feydeau : Toto, l’insupportable enfant gâté, est au centre d’un chaos général où on rencontre son père qui veut vendre des pots de chambre incassables au ministère des armées, sa mère qui ne se sépare pas de son seau de toilette et avoue par mégarde au représentant du ministère que sa femme le trompe, l’infortuné fonctionnaire employé par le ministère, son épouse, l’amant de cette dernière, et enfin Rose la servante niaise qui arrive tout droit de sa campagne.

Sourires et rires garantis !

Réservations :

06 10 64 92 21

theatresaintremy2@orange.fr