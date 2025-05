On refait la mode ! – Troyes, 16 mai 2025 10:00, Troyes.

Aube

On refait la mode ! Musée de la Maille, mode et industrie Troyes Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 10:00:00

fin : 2025-10-31 13:00:00

Date(s) :

2025-05-16

2025-11-01

Le vêtement de travail peut-il allier praticité et élégance ?



Eh bien oui, avec l’esthétique utility wear qui se hisse parmi les plus grandes tendances de la mode. Cette tendance est le résultat d’un savant mélange de l’univers professionnel, militaire, sportif ou intime auquel on ajoute un soupçon de modernité esthétique.

Le vestiaire utilitaire se veut fonctionnel et confortable.

Pantalons cargos des militaires, combinaisons des garagistes et salopettes des charpentiers, sous-vêtements, marinières des moussaillons, les pièces phares sont revisitées pour être portées au quotidien.

Quand le vêtement spécifique, revisité par les créateurs, devient tendance et franchit le pas de l’uniforme pour se retrouver dans la garde-robe d’aujourd’hui… Nous allons vous raconter son histoire ! .

Musée de la Maille, mode et industrie

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 43 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement On refait la mode ! Troyes a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne