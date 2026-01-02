On reste là pour aujourd’hui RANDONNAI Tourouvre au Perche

On reste là pour aujourd’hui

RANDONNAI Espace culturel de la Corne d’or Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Élodie Huet et Fabien Poincheval font leur retour à la Corne d’Or après une première résidence en février 2024, avec la Troupe des Rêveurs New World. Nouvelle résidence, nouveau spectacle en cours de création On en reste là pour aujourd’hui (titre provisoire), c’est l’histoire de deux coachs sportifs qui rencontrent un collectif dans le cadre d’un séminaire de “remotivation collective”. Nelly Martin et Gaëtan Gouttefroid, partenaires en Gymnastique Rythmique et Sportive, ont raccroché leur justaucorps à la porte d’une carrière de haut niveau suite à une malencontreuse blessure lors d’une course pour l’ultime portée. Comment rebondir ? Les deux comédiens invitent les participants à vivre l’aventure de leur création. Une création à la fois collective et personnelle, où chacun peut partager ses rêves, ses envies, son imaginaire, son écoute, son espace.. .

RANDONNAI Espace culturel de la Corne d’or Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 84 99 91

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English : On reste là pour aujourd’hui

L’événement On reste là pour aujourd’hui Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche