On révise les chants des oiseaux en visio ! Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous directement depuis chez vous sur le lien de la visioconférence : bit.ly/4pq2iYC

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Visioconférence]



Une visioconférence pour réviser (ou apprendre) ensemble le chant de quelques oiseaux présents à Paris.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris



