« On sait pas », one man show de Nicolas Meyrieux Saint-Pierre-d’Irube

« On sait pas », one man show de Nicolas Meyrieux
Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Nicolas se lance une mission compliquée: nous faire rire tout en parlant de bouleversements climatiques, de l’impact de nos émissions de CO2, et de l’urgence de créer des alternatives au système dominant.
Du stand-up écolo pour le premier spectacle de la saison ! Ouverture des portes à 19h30. .
Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
