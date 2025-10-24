« On sait pas », one man show de Nicolas Meyrieux Saint-Pierre-d’Irube

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Nicolas se lance une mission compliquée: nous faire rire tout en parlant de bouleversements climatiques, de l’impact de nos émissions de CO2, et de l’urgence de créer des alternatives au système dominant.

Du stand-up écolo pour le premier spectacle de la saison ! Ouverture des portes à 19h30. .

Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

