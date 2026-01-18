On sait pas… One Man Show Nicolas Meyrieux Salle des fêtes de Parentis en Born Parentis-en-Born

On sait pas… One Man Show Nicolas Meyrieux

Salle des fêtes de Parentis en Born 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Est-ce que tu t’es déjà marré en lisant un rapport du Giec ? Non ? Et ben c’est normal c’est parce que c’est pas fait pour.

Par contre si t’as besoin te marrer tout en parlant d’écologie y’a mon spectacle. C’est du rire en pleine conscience, c’est un concept. Ça veut dire que tout au long du spectacle tu prends conscience qu’on va éclater les 2 degrés de réchauffement climatique mais tu ris quand même… Bon après tu pleures.

Et puis tu ris à nouveau et c’est ça qui est fort ! On va se faire une petite mise à niveau des défis qui nous attendent dans ce siècle et tu comprendras pourquoi j’ai trop peur de faire des gamins. Pourquoi ça fait plus de 10 ans que je ne mange plus de viande ? Et pourquoi prendre l’avion ne doit plus être considéré comme un petit plaisir coupable ? .

Salle des fêtes de Parentis en Born 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 87 37 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement On sait pas… One Man Show Nicolas Meyrieux Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Grands Lacs