On se chouchoute baume à lèvres Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

On se chouchoute baume à lèvres

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un baume à lèvres à partir d’ingrédients naturels.

Nous prendrons le temps de nous chouchouter en profitant de massages puis en posant du vernis et des paillettes. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille…

Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans qu’aux ados.

Réservation via le site internet de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : On se chouchoute baume à lèvres

L’événement On se chouchoute baume à lèvres Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer