On se chouchoute baume à lèvres Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
On se chouchoute baume à lèvres Atelier pour enfants Chez Tatie Granville lundi 6 avril 2026.
On se chouchoute baume à lèvres
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un baume à lèvres à partir d’ingrédients naturels.
Nous prendrons le temps de nous chouchouter en profitant de massages puis en posant du vernis et des paillettes. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille…
Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans qu’aux ados.
Réservation via le site internet de l’atelier:
www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : On se chouchoute baume à lèvres
L’événement On se chouchoute baume à lèvres Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Théâtre d’objets et art lyrique Les Folies d’Espagne de la Cie du Loup-Ange Théâtre de l’Archipel Granville 31 mars 2026
- Ciné-débat Hélène Trésore transnationale Cinéma Le Sélect Granville 31 mars 2026
- Granville en musique scène ouverte Bar Hôtel Mercure le Grand Large Granville 1 avril 2026
- Recettes de Printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville 1 avril 2026
- Modéliser des édifices de Granville en 3D Rue des Lycées Granville 1 avril 2026