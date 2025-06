« On se chouchoute » masque Granville 8 juillet 2025 16:30

Manche

« On se chouchoute » masque Atelier Chez Tatie Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 16:30:00

fin : 2025-07-08 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un masque pour le visage à partir d’ingrédients simples et naturels ainsi qu’à l’utiliser.

Puis nous prendrons le temps de nous chouchouter en posant du vernis et des paillettes et en profitant de massages durant le séchage. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille… Nouvelle version de l’atelier à partir de juillet 2025.

Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans qu’aux ados.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un masque pour le visage à partir d’ingrédients simples et naturels ainsi qu’à l’utiliser.

Puis nous prendrons le temps de nous chouchouter en posant du vernis et des paillettes et en profitant de massages durant le séchage. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille… Nouvelle version de l’atelier à partir de juillet 2025.

Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans qu’aux ados.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com .

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : « On se chouchoute » masque

In this workshop, you’ll learn how to prepare and use a face mask using simple, natural ingredients.

Then we’ll take the time to pamper ourselves by applying nail polish and glitter, and enjoying massages while it dries. A fun workshop to share with friends or family… New version of the workshop from July 2025.

Suitable for children aged 3 and over, as well as teenagers.

Information and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

In diesem Workshop lernst du, wie du aus einfachen und natürlichen Zutaten eine Gesichtsmaske selbst herstellst und wie du sie anwendest.

Anschließend nehmen wir uns Zeit, uns selbst zu verwöhnen, indem wir Lack und Glitzer auftragen und während des Trocknens eine Massage genießen. Ein sehr schöner Workshop, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können… Neue Version des Workshops ab Juli 2025.

Geeignet für Kinder ab 3 Jahren und Jugendliche.

Infos und Buchungen auf der Website des Workshops: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

In questo workshop imparerete a fare la vostra maschera per il viso con ingredienti semplici e naturali e a usarla.

Poi ci prenderemo il tempo di coccolarci applicando smalto e brillantini e godendo di massaggi mentre si asciuga. Un workshop divertente da condividere con gli amici o la famiglia… Nuova versione del laboratorio a partire da luglio 2025.

Adatto ai bambini dai 3 anni in su e agli adolescenti.

Informazioni e prenotazioni sul sito web del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

En este taller aprenderás a elaborar tu propia mascarilla facial con ingredientes sencillos y naturales, y a utilizarla.

Después nos dedicaremos a mimarnos aplicando laca de uñas y purpurina y disfrutando de masajes mientras se seca. Un taller divertido para compartir con amigos o familiares… Nueva versión del taller a partir de julio de 2025.

Apto para niños a partir de 3 años y adolescentes.

Información y reservas en la web del taller: www.cheztatiegranville.com

L’événement « On se chouchoute » masque Granville a été mis à jour le 2025-06-24 par OTGTM BIT Granville