On se costume ? Château de Grignan Grignan
On se costume ? Château de Grignan Grignan samedi 18 octobre 2025.
On se costume ?
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
En famille
Parcourez les salles du château en costumes !
Une expérience ludique qui vous laissera de beaux souvenirs.
-
De 3 à 12 ans | 3 € par costume
.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English :
In the family
Wander the castle halls in costume!
It’s a fun experience that’s sure to leave a lasting impression.
-
Ages 3 to 12 | 3 ? per costume
German :
In der Familie
Gehen Sie in Kostümen durch die Räume des Schlosses!
Ein spielerisches Erlebnis, das Ihnen schöne Erinnerungen bescheren wird.
-
Von 3 bis 12 Jahren | 3 ? pro Kostüm
Italiano :
Con la famiglia
Percorrete le sale del castello in costume!
È un’esperienza divertente che vi lascerà un bel ricordo.
-
Da 3 a 12 anni | 3 ? per costume
Espanol :
Con la familia
Recorre las salas del castillo disfrazado
Es una experiencia divertida que le dejará gratos recuerdos.
-
De 3 a 12 años | 3€ por disfraz
L’événement On se costume ? Grignan a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes