On se costume ? Château de Grignan Grignan

On se costume ?

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

En famille



Parcourez les salles du château en costumes !

Une expérience ludique qui vous laissera de beaux souvenirs.

De 3 à 12 ans | 3 € par costume

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

In the family



Wander the castle halls in costume!

It’s a fun experience that’s sure to leave a lasting impression.

Ages 3 to 12 | 3 ? per costume

German :

In der Familie



Gehen Sie in Kostümen durch die Räume des Schlosses!

Ein spielerisches Erlebnis, das Ihnen schöne Erinnerungen bescheren wird.

Von 3 bis 12 Jahren | 3 ? pro Kostüm

Italiano :

Con la famiglia



Percorrete le sale del castello in costume!

È un’esperienza divertente che vi lascerà un bel ricordo.

Da 3 a 12 anni | 3 ? per costume

Espanol :

Con la familia



Recorre las salas del castillo disfrazado

Es una experiencia divertida que le dejará gratos recuerdos.

De 3 a 12 años | 3€ por disfraz

L’événement On se costume ? Grignan a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes