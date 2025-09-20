ON SE LA RACONTE A PERIGNAT – JOURNÉE DU PATRIMOINE Mairie de Pérignat-lès-Sarliève Pérignat-lès-Sarliève

ON SE LA RACONTE A PERIGNAT – JOURNÉE DU PATRIMOINE Samedi 20 septembre, 15h00 Mairie de Pérignat-lès-Sarliève Puy-de-Dôme

Découvrez le patrimoine au détour d’une balade théatralisée ! Visites ludiques ou saynètes… Des surprises vous sont réservées tout le long du parcours.

Mairie de Pérignat-lès-Sarliève Place de la Mairie 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE Pérignat-lès-Sarliève 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.73.79.11.02 https://www.perignat-les-sarlieve.fr/

