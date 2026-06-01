On se voit dans le jardin enchanté. Un regard sur les jardins des professionnels., Zaubergarten Bielefeld, Schaugarten Michael Holzweiler Garten- und Landschaftsbau GmbH, Bielefeld

On se voit dans le jardin enchanté. Un regard sur les jardins des professionnels. 5 – 7 juin Zaubergarten Bielefeld, Schaugarten Michael Holzweiler Garten- und Landschaftsbau GmbH

pourri. Visites guidées à une heure et demie d’intervalle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Dans le jardin enchanté, le thème du « voir » devient palpable : lors de visites guidées, nous ouvrons notre nouveau circuit aménagé ainsi que le Jardin enchanté du feu et montrer comment gfaçonner les axes de visibilité, les relations visuelles et l’effet spatial des jardins. Vous découvrez comment les plantes, les matériaux et les structures sont utilisés consciemment pour Ambiance, Profondeur et tension créer. Nous donnons Un aperçu de notre philosophie de planification et montrer pourquoi une bonne vision est la base de toute planification réussie d’un jardin.

Laissez-vous inspirer, découvrez de nouvelles perspectives et vivez l’art du jardin avec tous vos sens.

Zaubergarten Bielefeld, Schaugarten Michael Holzweiler Garten- und Landschaftsbau GmbH Herforder Str. 622, 33729 Bielefeld Bielefeld 33729 Heepen Nordrhein-Westfalen Schaugarten der Garten- und Landschaftsbau GmbH Holzweiler, membre de l’association fédérale pour la construction de jardins, d’espaces paysagers et de terrains de sport (BGL) accessible

Découvrez le nouveau circuit et le jardin enchanté du feu. Nous montrons comment les points de vue fonctionnent et pourquoi « voir » est la clé d’une bonne planification de jardin.

Zaubergarten Bielefeld © Michael Holzweiler