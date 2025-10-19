On s’échappe à Circa ! 38ème festival du cirque actuel Nérac

On s’échappe à Circa ! 38ème festival du cirque actuel

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

38e festival du cirque actuel

Au programme

16h30 MASACRADE Cie Marcel et ses drôles de dames

– Armé de leur fantaisie débridée, de leur trapèze volant et de leurs impressionnantes figures de voltige aérienne, le trio complice et généreux des Marcels s’entraine à mourir et si possible avec panache ! Une tragi-comédie aérienne où l’on apprivoise la mort pour mieux célébrer la vie.

18h30 HOURVARI Cie Rasposo

– Hourvari brouille les pistes entre illusion et réalité. Sous le chapiteau, des acrobates-marionnettes énigmatiques défient l’équilibre, incarnant la désobéissance et la liberté. Rasposo signe un spectacle libre et engagé, où le chaos devient langage et chaque geste, un acte de résistance.

Journée cirque à Auch

Tout public à partir de 7 ans

Départ en bus de Nérac à 15h

Placement libre

Spectacle hors abonnement

Tarif unique 23 € transport inclus

Réservation au guichet .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

