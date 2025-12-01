On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux Nérac

On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux Nérac mardi 16 décembre 2025.

On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Après avoir soufflé la pluie et le beau temps dans le Grand Journal, la flamboyante Alison Wheeler monte pour la première fois seule sur scène pour se livrer de façon plus intime. Elle évoque sa vie de trentenaire semée d’embûches ou bien encore son émouvante rencontre imaginée avec la petite fille qu’elle a été. S’entremêlent alors répliques croustillantes, aventures truculentes, interludes piano voix rafraîchissantes, et sketchs inédits projetés sur grand écran.

Avec beaucoup d’autodérision, elle décrypte aussi bien des situations un brin gênantes que chacun a pu ou pourrait connaître, que les diverses injonctions faites aux femmes.

Tout public à partir de 14 ans

Départ en bus de Nérac à 18h

Placement numéroté

Spectacle hors abonnement

Tarif unique 35e + bus inclus

Réservation au guichet .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

English : On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux

German : On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux

Italiano :

Espanol : On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux

L’événement On s’échappe au théâtre Fémina ! Alison Wheeler « la promesse d’un soir » sortie humour à Bordeaux Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret