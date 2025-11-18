On sein’plique contre le cancer

Mairie Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Le mardi 18 novembre 2025 à 18h, la ville de Cany Barville aura la chance d’accueillir une représentante de l’association Jeune & Rose pour sensibiliser le public, et tout particulièrement les jeunes femmes, au cancer du sein.

Rendez-vous à l’Hotel de ville.

Lors de son intervention, elle partagera son parcours et proposera des conseils pratiques pour apprendre à se dépister, reconnaître les symptômes et faire face à la maladie.

La ville de Cany-Barville remettra également les dons collectés dans le cadre d’Octobre Rose, grâce aux commerçants participants et associations locales, à la Ligue contre le Cancer, lors de cette soirée de prévention. .

Mairie Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

English : On sein’plique contre le cancer

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement On sein’plique contre le cancer Cany-Barville a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre