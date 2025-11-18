On sein’plique contre le cancer Cany-Barville
Le mardi 18 novembre 2025 à 18h, la ville de Cany Barville aura la chance d’accueillir une représentante de l’association Jeune & Rose pour sensibiliser le public, et tout particulièrement les jeunes femmes, au cancer du sein.
Rendez-vous à l’Hotel de ville.
Lors de son intervention, elle partagera son parcours et proposera des conseils pratiques pour apprendre à se dépister, reconnaître les symptômes et faire face à la maladie.
La ville de Cany-Barville remettra également les dons collectés dans le cadre d’Octobre Rose, grâce aux commerçants participants et associations locales, à la Ligue contre le Cancer, lors de cette soirée de prévention. .
