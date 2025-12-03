ON SORT CE SOIR ESPACE JEAN FERRAT Roquettes
ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes Haute-Garonne
2026-01-24 20:30:00
2026-01-24 22:30:00
2026-01-24
Ce spectacle réunit tous les ingrédients pour vous transporter dans un univers festif et joyeux.
Un soir de fête! est une revue cabaret alliant tradition et modernité. Plum, strass, paillettes et french cancan seront au rendez-vous. .
ESPACE JEAN FERRAT Chemin de Bordé Grosse Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 84 80 accueil@mairie-roquettes.fr
English :
This show combines all the ingredients to transport you into a festive and joyful universe.
