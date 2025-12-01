On sort le grand jeu ! Lisieux
Du rire, de l’émotion, des cadeaux… Revêtez votre plus belle tenue et venez passer une soirée pleine de surprises !
Envie de rire, de jouer et de repartir les bras chargés de cadeaux ?
Bienvenue dans “On sort le Grand Jeu” !
Benjamin Fenêtre et sa bande vous donnent rendez-vous une soirée exceptionnelle où VOUS serez les héros.
Il y aura du rire, des défis, des surprises, des guests… Bref, une soirée pas comme les autres !
Préparez-vous à vivre un vrai show placé sous le signe de la fête et du rire (et de l’émotion, un peu quand même) !
Sur scène, tout peut arriver et surtout… Vous pouvez tout gagner !
Réservez vite vos places, les festivités commencent ici et c’est gratuit ! .
English : On sort le grand jeu !
Laughter, emotion, gifts… Put on your best outfit and come and enjoy an evening full of surprises!
L’événement On sort le grand jeu ! Lisieux a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Lisieux Normandie Tourisme