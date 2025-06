On sort ! Spectacle d’impro + Guinguette – Châteauneuf 11 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

On sort ! Spectacle d’impro + Guinguette Place des marronniers Châteauneuf Saône-et-Loire

La Marmite et L’Engrenage te donnent rendez-vous pour une soirée festive et conviviale au grand air !

Ambiance guinguette, buvette, repas, et surtout… impro à gogo !

À 20h30 Spectacle d’improvisations par la Troupe En Panique de la MJC de Charlieu

Tout public, Spectacle à prix libre

Buvette (ouverte de 18h à minuit) :

Plat Poulet mariné + riz pour seulement 5€

(Pause de la buvette pendant le spectacle)

Infos et réservations repas :

06 51 60 36 76

lamarmite.plouf@gmail.com

Venez rire, manger, et partager un bon moment avec nous !

N’oubliez pas d’inviter vos ami·es .

Place des marronniers

Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

