On supporte les féminines du Paris FC à Charléty ! Stade Sébastien Charléty PARIS

PFC – PSG : samedi 7 février à 21 h 05

C’est l’un des classiques du championnat de France féminin. Samedi 7 février, le PFC reçoit son voisin du PSG, pour un match qui promet d’être électrique. Rendez-vous à Charléty (13e) pour y assister, il reste encore des places gratuites * !

* La gratuité s’applique à tous les matchs à domicile des féminines du Paris FC en D1 Arkema.

PFC – Real Madrid : mercredi 11 février à 21 h 00

Zéro, c’est le nombre de défaites du Paris FC face au Real Madrid, en Ligue des Champions féminine (2 victoires, un nul). Une invincibilité que les joueuses de Sandrine Soubeyrand comptent bien préserver à Charléty (13e), à l’occasion de la première manche des huitièmes de finale.

Le mercredi 11 février 2026

de 21h00 à 23h00

Le samedi 07 février 2026

de 21h05 à 22h30

gratuit sous condition Tout public.

Stade Sébastien Charléty 99, Boulevard Kellermann 75013 PARIS



