Gratuit

Début : 2025-06-06 21:30:00

Soirée d’observation lunaire avec APEX 89 !

L’association APEX 89 sera présente avec son matériel afin de faire découvrir la lune au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique !

Manifestation organisée par la Ville de Courtenay en collaboration avec APEX 89, dans le cadre de la sixième édition de l’événement mondial « On the Moon Again » .

English :

Lunar observation evening with APEX 89!

German :

Mondbeobachtungsabend mit APEX 89!

Italiano :

Serata di osservazione della luna con APEX 89!

Espanol :

Noche de observación de la Luna con APEX 89

