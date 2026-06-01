On the moon again Précy rue de l’hôtel de ville Précy-sous-Thil
On the moon again Précy rue de l’hôtel de ville Précy-sous-Thil samedi 20 juin 2026.
Précy-sous-Thil
On the moon again Précy
rue de l’hôtel de ville parking pizzeria Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Visez la Lune au télescope avec la SAB antenne de Semur
Animation gratuite .
rue de l’hôtel de ville parking pizzeria Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 31 18 68 semur@sab-astro.fr
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English : On the moon again Précy
L’événement On the moon again Précy Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-06-05 par OT des Terres d’Auxois