ON THE MOON AGAIN – Soubès, 6 juin 2025 07:00, Soubès.

Hérault

ON THE MOON AGAIN Place de l’Aire Soubès Hérault

Observation astronomique ouverte à tous contemplez les astres au télescope et repartez avec vos propres clichés pris au smartphone.

Prenez un moment pour lever les yeux et laissez-vous emporter par la magie du ciel étoilé. Grâce à un télescope mis à votre disposition, partez à la découverte de la Lune, de Mars, du Soleil et d’autres merveilles célestes visibles à l’œil nu comme au travers de l’objectif. Accessible à tous, cette activité combine observation, émerveillement et technologie, pour un moment de partage sous les étoiles à ne pas manquer.

Mais ce n’est pas tout vous aurez aussi la possibilité de capturer ces instants magiques avec votre propre smartphone! Repartez ainsi avec un souvenir unique de votre voyage dans les étoiles ! .

Place de l’Aire

Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 6 19 65 13 37 l-habitant.christian@orange.fr

English :

Astronomical observation open to all: contemplate the stars through your telescope and leave with your own smartphone shots.

German :

Astronomische Beobachtung für alle: Betrachten Sie die Sterne durch ein Teleskop und nehmen Sie Ihre eigenen Smartphone-Aufnahmen mit nach Hause.

Italiano :

Osservazione astronomica aperta a tutti: contemplate le stelle attraverso un telescopio e partite con le vostre foto da smartphone.

Espanol :

Observación astronómica abierta a todos: contemple las estrellas a través de su telescopio y váyase con las fotos de su smartphone.

