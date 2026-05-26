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ON THE MOON AGAIN Soubès

ON THE MOON AGAIN Soubès vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place du Terral

Ville : 34700 Soubès

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Soubès

ON THE MOON AGAIN

Place du Terral Soubès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

ON THE MOON AGAIN
Venez observer la lune en mettant votre œil à l’objectif d’un télescope, ainsi que Jupiter et Vénus et même le soleil dès la fin de l’après-midi. Vous pourrez également obtenir des informations pour l’observation de l’éclipse de soleil du 12 août prochain, et emporter des photos faites avec votre smartphone.   .

Place du Terral Soubès 34700 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 51  l-habitant.christian@orange.fr

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English :

ON THE MOON AGAIN

L’événement ON THE MOON AGAIN Soubès a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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