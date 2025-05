On the moon again ! – Stade Varennes, 6 juin 2025 21:00, Varennes.

On the Moon Again ! Le Club Astro-Centre-Yonne vous invite à une soirée d’observation lunaire. Venez viser la Lune à travers des télescopes mis à disposition.

Entrée gratuite Ouvert à toutes et tous, petits et grands curieux du ciel. .

Stade Allée du Cimetière

Varennes 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté astro-centre-yonne@orange.fr

