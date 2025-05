On the moon again – VIDOUZE Vidouze, 6 juin 2025 21:30, Vidouze.

Hautes-Pyrénées

On the moon again VIDOUZE 1 Camí de la Marlère Vidouze Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 21:30:00

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

En juillet 1969, regroupés en famille ou entre amis autour d’une radio ou d’un rare téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous les continents, suivaient le premier pas d’un homme sur la Lune. Pour célébrer le 50ème anniversaire, On the Moon Again a rassemblé 1350 évènements dans 77 pays en 2019. Tous les ans désormais, l’envie nous prend d’éprouver cet enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial, universel, dépassant toutes les frontières.

Comment ? Rien de plus simple. Nous souhaitons que chacun, petit ou grand, puisse découvrir lors d’un évènement mondial la Lune au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique. Surprenez les passants en leur offrant ce spectacle inattendu.

​

Cette sixième édition est dédiée à Camille Flammarion dans le cadre du 100ème anniversaire de sa disparition. Camille Flammarion, astronome et vulgarisateur des Sciences, est le père de l’astronomie populaire en France et à travers le monde.

.

VIDOUZE 1 Camí de la Marlère

Vidouze 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 66 42 alaviedouce@gmail.com

English :

In July 1969, 600 million people on every continent gathered with family and friends around a radio or a rare television set to watch man?s first step on the Moon. To celebrate the 50th anniversary, On the Moon Again has put together 1,350 events in 77 countries in 2019. Every year from now on, we want to experience this enthusiasm for the Moon in a worldwide, universal movement, transcending all borders.

How can we do it? Nothing could be simpler. We want everyone, young and old, to be able to discover the Moon through a telescope or telescope during a worldwide event. Surprise passers-by by offering them this unexpected spectacle.

?

This sixth edition is dedicated to Camille Flammarion on the occasion of the 100th anniversary of his death. Camille Flammarion, astronomer and popularizer of science, was the father of popular astronomy in France and around the world.

German :

Im Juli 1969 verfolgten 600 Millionen Menschen auf allen Kontinenten den ersten Schritt eines Menschen auf dem Mond. Sie saßen mit ihrer Familie oder ihren Freunden vor einem Radio oder einem seltenen Fernsehgerät. Um den 50. Jahrestag zu feiern, hat On the Moon Again im Jahr 2019 1350 Veranstaltungen in 77 Ländern zusammengestellt. Von nun an wollen wir jedes Jahr diese Begeisterung für den Mond in einer globalen, universellen, alle Grenzen überschreitenden Bewegung erleben.

Wie das geht? Nichts ist einfacher als das. Wir möchten, dass jeder, ob groß oder klein, bei einer weltweiten Veranstaltung den Mond durch ein Teleskop oder ein Fernrohr entdecken kann. Überraschen Sie die Passanten mit diesem unerwarteten Anblick.

?

Diese sechste Ausgabe ist Camille Flammarion anlässlich seines 100. Todestages gewidmet. Camille Flammarion, Astronom und Wissenschaftsvermittler, ist der Vater der populären Astronomie in Frankreich und der ganzen Welt.

Italiano :

Nel luglio del 1969, 600 milioni di persone in tutti i continenti assistettero al primo passo dell’uomo sulla Luna, riunite intorno a una radio o a un raro televisore con la famiglia o gli amici. Per celebrare il 50° anniversario, On the Moon Again ha organizzato 1.350 eventi in 77 Paesi nel 2019. Ogni anno, d’ora in poi, vogliamo vivere questo entusiasmo per la Luna in un movimento mondiale e universale che superi tutti i confini.

Come possiamo farlo? Niente di più semplice. Vogliamo che tutti, giovani e meno giovani, possano scoprire la Luna attraverso un telescopio o un cannocchiale astronomico in occasione di un evento mondiale. Sorprendete i passanti offrendo loro questo spettacolo inaspettato.

?

Questa sesta edizione è dedicata a Camille Flammarion in occasione del 100° anniversario della sua morte. Camille Flammarion, astronomo e divulgatore scientifico, è stato il padre dell’astronomia popolare in Francia e nel mondo.

Espanol :

En julio de 1969, 600 millones de personas de todos los continentes presenciaron el primer paso del hombre en la Luna, reunidas en torno a una radio o un raro televisor con familiares o amigos. Para celebrar el 50 aniversario, On the Moon Again ha organizado 1.350 actos en 77 países en 2019. A partir de ahora, queremos vivir cada año este entusiasmo por la Luna en un movimiento mundial y universal que trascienda todas las fronteras.

¿Cómo podemos hacerlo? Nada más sencillo. Queremos que todos, jóvenes y mayores, puedan descubrir la Luna a través de un telescopio o un telescopio astronómico en un evento mundial. Sorprenda a los transeúntes ofreciéndoles este espectáculo inesperado.

?

Esta sexta edición está dedicada a Camille Flammarion con motivo del centenario de su muerte. Camille Flammarion, astrónomo y divulgador científico, fue el padre de la astronomía popular en Francia y en todo el mundo.

L’événement On the moon again Vidouze a été mis à jour le 2025-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65