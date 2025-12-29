On the Road salon de la moto vélo scooter quad Parc des Expositions Marseille

On the Road salon de la moto vélo scooter quad

Vendredi 10 avril 2026 de 11h à 21h.

Samedi 11 avril 2026 de 10h à 19h.

Dimanche 12 avril 2026 de 10h à 18h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-10 11:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Plus de 800 modèles sur plus 25 000 m², avec l’an dernier 33 000 visiteurs.

On the Road continue de vous étonner. L’excitation ne s’arrête jamais.

Vous allez adorer ! Au programme, de nouvelles marques présentes, des modèles en avant-première, des offres Spécial Salon et des conditions exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs.



L’énergie est à son comble ! D’autres camions constructeurs rejoignent le Honda Dreams Tour pour animer le Village Essais comme jamais à Marseille ! Vous allez essayer les nouveaux modèles de Ducati avec le Ducati Redshow, de BMW avec le Motorrad Tour, de Suzuki avec le Suzuki Tour.



‍C’est une expérience incroyable avec une ride que vous offre vos marques, encadrée par les équipes du constructeur national. Du jamais vu à Marseille, rien que pour vous. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Over 800 models on more than 25,000 m², with 33,000 visitors last year.

L’événement On the Road salon de la moto vélo scooter quad Marseille a été mis à jour le 2025-12-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille