On va (re)marcher sur la lune ! Nantiat

On va (re)marcher sur la lune !

L’animation se déroule en trois temps pour permettre à chacun, petits et grands, de voyager pas à pas d’abord la découverte de la Lune, fascinante et mystérieuse, puis l’épopée historique d’Apollo qui a marqué le premier pas de l’humanité sur son sol, avant de s’ouvrir sur une nouvelle ère d’exploration avec Artemis, symbole du retour vers notre satellite et d’un futur tourné vers l’espace. .

Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine pa-coste@orange.fr

