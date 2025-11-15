On va s’aimer encore ! Lilas en scène Les Lilas

On va s’aimer encore ! Samedi 15 novembre, 17h00 Lilas en scène Seine-Saint-Denis

entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T17:00:00+01:00 – 2025-11-15T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-15T17:00:00+01:00 – 2025-11-15T18:00:00+01:00

La prochaine création de la compagnie d’un pays lointain parlera de temps libre, et d’amour. Pour nourrir leur projet et être au plus près des Lilasien.nes, Jérémie Scheidler et Boutaïna El Fekkak souhaitent rencontrer des habitant.es pour échanger autour d’un souvenir de passion amoureuse ou tout simplement des chansons d’amour.

Le pouvoir a toujours besoin de la tristesse, de cultiver la tristesse. Dans ce monde où tout est fait pour nous enfermer dans la tristesse, cultivons ce qu’il y a de plus puissant et de plus joyeux dans nos vies : là où nos forces se projettent dans nos amours.

Les récits collectés sont anonymes, et seront restitués sous la forme d’une lecture par des comédien.nes professionnel.les, et entrecoupés de dialogues, de poèmes, d’extraits de chansons parlés comme écho à ce qui est raconté.

Lilas en scène 23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilasenscene.com/decouvrir/on-va-saimer-encore-1 »}]

d’un pays lointain – Jérémie Scheidler et Boutaïna El Fekkak Lecture / Restitution de témoignages