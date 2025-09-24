On va s’aimer – Pauline Bigot et Steven Hervouet TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 19:00 –

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Danse Entre flips, tournoiement ou portés, un duo revisite la danse de couple sur glace, avec les codes sociaux qu’elle draine et ses figures emblématiques, tout en décomposant les définitions possibles de l’Amour. On va s’aimer. Oui, mais comment ? Comme dans une épreuve de patinage artistique ! À la manière de Roland Barthes et ses Fragments d’un discours amoureux, Pauline Bigot et Steven Hervouet approchent les définitions possibles de l’Amour, de la plus intime à la plus sociale, rendant grâce à la variété du sentiment amoureux. Telle une épreuve de patinage artistique, le couple enchaîne les figures sur un sol en partie glissant. Les corps s’attachent et se détachent, se synchronisent et se frôlent, se tournent autour et ondulent, à la fois dans la distance et la quête de l’autre.L’amour est un terrain glissant, nourri d’élans et d’accidents, de fragilités et d’intensité, mais aussi de persévérance. Conception, chorégraphie et interprétation : Pauline Bigot et Steven Hervouet Tout public à partir de 12 ans Représentations :mardi 20 janvier 2026 à 20hmercredi 21 janvier 2026 à 19h+ Rencontre avec l’équipe artistique mercredi 21 janvier à l’issue de la représentation Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/