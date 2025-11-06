On va s’aimer Cinéma Le Carnot Ussel

On va s’aimer Cinéma Le Carnot Ussel jeudi 6 novembre 2025.

On va s’aimer

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Les amateurs de musique y trouveront leur compte !

Elle est chanteuse, il est chanteur, ils sont en couple et tendrement féroces…

Ils s’aiment mais ça ne se passe pas toujours comme prévu, alors ils sont tour à tour jaloux, doux, tendres, de mauvaise foi, tout ça pour continuer à s’aimer.

Les amateurs de musique y trouveront leur compte les chansons françaises (du Félicie de Fernandel à la Reine du créneau d’Anne Sylvestre) côtoient des airs lyriques (Bellini, Bizet, Strauss…) en passant par des airs des années folles (Pouët pouët…), d’opérettes (Lopez, Offenbach…) et de répertoire américain (Summertime…).

Réservation à partir du lundi 13 octobre 2025

Billetterie lundi 3 & mardi 4 novembre 2025 .

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.culturel01@ussel19.fr

English : On va s’aimer

German : On va s’aimer

Italiano :

Espanol : On va s’aimer

L’événement On va s’aimer Ussel a été mis à jour le 2025-09-17 par Corrèze Tourisme