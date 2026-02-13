On va se détendre à la Halvèque, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes
On va se détendre à la Halvèque, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes mercredi 18 février 2026.
En fonction des activités
Au mois de février, venez découvrir l’événement : « On va se détendre », au centre socioculturel de la Halvêque.
Au programme, une série d’activités familiales : ateliers, concerts, spectacles, jeux et découvertes.
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Du 17 au 27 février, venez profiter des animations pour petits et grands au CSC de la Halvêque Petit-déjeuner Concert