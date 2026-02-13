On va se détendre à la Halvèque, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

On va se détendre à la Halvèque 18 – 27 février Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

En fonction des activités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T09:30:00+01:00 – 2026-02-27T18:30:00+01:00

Au mois de février, venez découvrir l’événement : « On va se détendre », au centre socioculturel de la Halvêque.

Au programme, une série d’activités familiales : ateliers, concerts, spectacles, jeux et découvertes.

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Du 17 au 27 février, venez profiter des animations pour petits et grands au CSC de la Halvêque Petit-déjeuner Concert