ON VERRA BIEN JUSQU’À QUAND ESPACE JOB Toulouse jeudi 2 avril 2026.
Tarif : 3 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-04-02 20:30:00
Prenez place pour un spectacle qui mêle danse, cirque et théâtre de geste !
On verra bien jusqu’à quand…
Jusqu’à quand on restera ensemble.
Jusqu’à quand je te comprendrai.
Jusqu’à quand je t’écouterai.
Jusqu’à quand je tiendrai.
Jusqu’à quand je m’en souviendrai.
Seule face à moi-même,
à côté de toi, nostalgique. 3 .
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 98 72 espacejob@mairie-toulouse.fr
English :
Take your seats for a show that blends dance, circus and theater de geste!
L’événement ON VERRA BIEN JUSQU’À QUAND Toulouse a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE