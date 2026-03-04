On vous croit, La Passerelle, Rixheim

On vous croit Dimanche 15 mars, 15h00 La Passerelle Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:18:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T16:18:00+01:00

Rencontre avec Jessica Vonderscher, procureure de la République (Collectif WALDEN)

La Passerelle Allée du Chemin Vert, Rixheim Rixheim 68170 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0254#showmovie?id=POOZJ »}]

Cne debat – Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père … La Passerelle On vous croit