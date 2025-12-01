On vous croit Rencontre avec le CIDFF du pays d’Arles Les Cinémas Actes Sud Arles

On vous croit Rencontre avec le CIDFF du pays d’Arles

Lundi 1er décembre 2025 de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-12-01 20:30:00

fin : 2025-12-01 22:30:00

Séance en partenariat avec le CIDFF du pays d’Arles, suivie d’un échange à l’issue de la projection.

Synopsis

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?



Réalisation Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys

Casting Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Screening in partnership with the CIDFF of the Arles region, followed by a discussion after the screening.

German :

Filmvorführung in Zusammenarbeit mit dem CIDFF der Region Arles, anschließend Diskussion nach der Vorführung.

Italiano :

Proiezione in collaborazione con il CIDFF della regione di Arles, seguita da un dibattito al termine della proiezione.

Espanol :

Proyección en colaboración con el CIDFF de la región de Arlés, seguida de un coloquio posterior a la proyección.

