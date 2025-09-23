On vous présente les évènements à venir pour la semaine de l’agriculture Agence RENNES OUEST Vezin-le-Coquet

On vous présente les évènements à venir pour la semaine de l’agriculture Agence RENNES OUEST Vezin-le-Coquet Mardi 23 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

En recherche d’un poste en agriculture? Un projet d’installation? Envie d’en savoir plus sur comment travailler dans ce secteur, vous former ou vous aider à affiner votre projet? Nous passerons un moment à vous présenter les évènements à venir sur le bassin rennais dans le cadre de la semaine de l’agriculture pilotée par notre agence de Rennes Est. Quel évènement? Pourquoi faire? Comment s’inscrire? Nous répondrons à vos questions.

15h Présentation de cet évènement ouvert aux questions et réponses 16h maximum fin de la visioconférence

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/493720

Agence RENNES OUEST 35132 Vezin-le-Coquet Quartiers Ouest Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine