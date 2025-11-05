On vous présente les événements à venir pour les semaines de l’Industrie Agence RENNES OUEST Rennes

On vous présente les événements à venir pour les semaines de l’Industrie Mercredi 5 novembre, 14h00 Agence RENNES OUEST Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T14:00:00+01:00 – 2025-11-05T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T14:00:00+01:00 – 2025-11-05T15:00:00+01:00

En recherche d’un poste dans l’industrie ? En reconversion professionnelle ? Envie de découvrir l’industrie du future, d’en savoir plus sur comment travailler dans ce secteur, vous former ou vous aider à affiner votre projet ? Nous passerons un moment à vous présenter les évènements à venir sur le bassin RENNAIS dans le cadre de la semaine de l’industrie qui se déroule du 17 au 23 novembre (des événements prévus en amont et en aval de cette semaine). Quels événements ? pour quoi faire ? comment

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Rennes 35920 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Brittany

En recherche d’un poste dans l’industrie ? En reconversion professionnelle ? La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution