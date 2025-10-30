On vous raconte À l’aire d’accueil des gens du voyage Bressuire
À l'aire d'accueil des gens du voyage Route de Niort Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30 2025-12-23
À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !
En partenariat avec le CIAS du Thouarsais et avec la complicité du CIAS de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.
À partir de 3 ans, sur réservation. .
À l’aire d’accueil des gens du voyage Route de Niort Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
