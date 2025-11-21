On vous raconte Place du 5 Mai Bressuire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Un moment de lecture pour petits et grands autour de la maison d’édition « Les doigts qui rêvent ».

Réservation conseillée. .

Place du 5 Mai Médiathèque Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

