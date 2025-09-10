On vous raconte des histoires Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

On vous raconte des histoires Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort samedi 14 février 2026.

On vous raconte des histoires

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Mme Train est la plus grande spécialiste en France des contes de fées. Elle en connait 998 sur le bout des doigts. Assistée de la dévouée -mais un brin maladroite- Mlle Carton, elle propose une conférence sur les contes aussi instructive qu’interactive. Pourtant, l’imprévu va mettre à mal le déroulé de sa présentation et donner à entendre des versions inédites du Vilain petit Canard, d’Hansel et Gretel et de Blanche-Neige.

Sans jamais dénaturer les contes de leur propos et avec une énergie réjouissante, la Cie du Détour réussit à aborder ce qui fait essence dans ces récits séculaires l’acceptation des différences, l’initiation, l’émancipation. On vous raconte des histoires s’avère être un spectacle intelligent et irrésistible de drôlerie .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : On vous raconte des histoires

German : On vous raconte des histoires

Italiano :

Espanol :

L’événement On vous raconte des histoires Belfort a été mis à jour le 2025-09-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)