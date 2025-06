ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES FESTIVAL d’AVIGNON OFF Avignon 9 juillet 2025 18:30

ON VOUS RACONTE DES HISTOIRES 9 – 26 juillet FESTIVAL d’AVIGNON OFF Vaucluse

06 28 67 09 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T18:30:00 – 2025-07-09T19:30:00

Fin : 2025-07-26T18:30:00 – 2025-07-26T19:30:00

Du 9 au 26 JUILLET 2025 à 18H30 (sauf les lundis 14 et 21)

COUR DU SPECTATEUR

Ecole Persil-Pouzaraque, 5 place Louis Gastin – Avignon

_

CONFÉRENCE BURLESQUE ET MAGIQUE

À PARTIR DE 8 ANS

Sans jamais dénaturer les contes de fées de leur propos et avec une énergie réjouissante, la Compagnie du Détour propose une conférence-spectacle jubilatoire. Le duo burlesque associé à la magie donne du souffle et de la légèreté à l‘essence de ces récits séculaires : l’acceptation des différences, le voyage initiatique et l’émancipation.

Un spectacle explosif, intelligent et irrésistible de drôlerie ! À voir seul.e ou en famille.

Bien connue à Avignon pour la précision burlesque et le rire de résistance qu’elle pratique depuis plus de 20 ans, la Compagnie du Détour compose ici une conférence pour adultes et enfants qui dépoussière les contes merveilleux.

_

Texte, mise en scène et Jeu : Agnès LARROQUE & Laure SEGUETTE

Collaboration Magie : Thierry COLLET

Scénographie / Costumes : Benjamin MOREAU

Création lumières : Jean TARTAROLI

Perruquier : Pascal JEHAN

Régie lumières : Bertrand ROURE

_

Diffusion : Djetto AUBOEUF 06 51 04 07 07 compagniedudetour.diff@gmail.com

_

Durée : 1h

À partir de : 8 ans

Plein tarif 10 € ; Tarif enfant (-12 ans) 6 € ; Tarif réduit et Off 7 €

Réservation : 06 28 67 09 82

ligue84.org – Ticket’OFF

FESTIVAL d’AVIGNON OFF AVIGNON Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0651040707 »}, {« type »: « email », « value »: « compagniedudetour.diff@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:compagniedudetour.diff@gmail.com »}]

CIE DU DÉTOUR / Agnès LARROQUE & Laure SEGUETTE detour larroque