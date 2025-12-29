On vous raconte Bibliothèque Faye-l’Abbesse

On vous raconte

On vous raconte Bibliothèque Faye-l’Abbesse mercredi 4 mars 2026.

On vous raconte

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-03-04 2026-04-16

À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !
À partir de 3 ans, sur réservation.   .

Bibliothèque 5 Bis Rond-Point du Général de Gaulle Faye-l’Abbesse 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 73 09  bibliotheque.fayelabbesse@agglo2b.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On vous raconte

L’événement On vous raconte Faye-l’Abbesse a été mis à jour le 2025-12-27 par OT Bocage Bressuirais