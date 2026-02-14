On vous raconte l’histoire de Nalou, jeune chasseresse du Paléolithique Route de Montmeyan Quinson

On vous raconte l’histoire de Nalou, jeune chasseresse du Paléolithique

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

L’histoire captivante et interactive de Nalou, jeune chasseresse du Paléolithique, qui vous fera découvrir de nombreux secrets préhistoriques.

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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

The captivating, interactive story of Nalou, a young Paleolithic huntress, as she uncovers many prehistoric secrets.

L’événement On vous raconte l’histoire de Nalou, jeune chasseresse du Paléolithique Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence