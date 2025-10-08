On vous raconte Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
On vous raconte Place de l’Hôtel de Ville Mauléon mercredi 8 octobre 2025.
On vous raconte
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque, Salle Savary Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires.
À partir de 3 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque, Salle Savary Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
English : On vous raconte
German : On vous raconte
Italiano :
Espanol : On vous raconte
L’événement On vous raconte Mauléon a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bocage Bressuirais