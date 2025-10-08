On vous raconte Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

On vous raconte Place de l’Hôtel de Ville Mauléon mercredi 8 octobre 2025.

On vous raconte

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque, Salle Savary Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires.

À partir de 3 ans, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque, Salle Savary Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : On vous raconte

German : On vous raconte

Italiano :

Espanol : On vous raconte

L’événement On vous raconte Mauléon a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bocage Bressuirais