On vous raconte Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !

À partir de 3 ans, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

