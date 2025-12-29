On vous raconte La Bonne Affaire Nueil-les-Aubiers
On vous raconte La Bonne Affaire Nueil-les-Aubiers mercredi 25 février 2026.
La Bonne Affaire 48 Rue de la Gare Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-06-17
À la bibliothèque ou hors les murs, les livres s’offrent aux enfants qui aiment se faire raconter des histoires !
À partir de 3 ans, sur réservation. .
+33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
