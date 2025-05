On vous rappelle – Théâtre de la rue de belleville Nantes, 7 juin 2025 20:00, Nantes.

Gratuit : non Tarif unique : 12€ Tout public

Emma passe une audition pour devenir comédienne. Avec sincérité, elle parle de ses atouts, ses excès, ses hésitations. Elle s’en remet à vous. Un seule en scène où il s’agit de laisser vivre l’artiste qui sommeille en nous. De et avec Laure DupéchaudMise en scène Aurélie Beylot

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100

02 40 69 62 20 https://ruedebelleville.net/saison/on-vous-rappelle/