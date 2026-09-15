On y va en bus – Concert : Hubert-Félix Thiéfaine “Des adieux …/…” Théâtre municipal Coutances
jeudi 12 novembre 2026 · Théâtre municipal · Coutances
Informations pratiques
Coutances
On y va en bus – Concert : Hubert-Félix Thiéfaine “Des adieux …/…”
Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 19:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
On y va en bus – concert : Hubert-Félix Thiéfaine “Des adieux …/…” à Saint-Lô.
On y va en bus ! Départ à 18h30 devant le théâtre municipal de Coutances en direction du concert de Hubert-Félix Thiéfaine à 19h30 au Normandy à Saint-Lô.
Ouverture des portes à 19h.
Food trucks sur place.
Onze ans après son premier passage sur la scène du festival Les Rendez-Vous Soniques, Hubert-Félix Thiéfaine est de retour pour notre plus grand bonheur ! Le concert est d’ores et déjà complet mais le Théâtre de Coutances vous a réservé des places afin de rejoindre en bus le parc des expositions de Saint-Lô pour cette soirée exceptionnelle.
Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert-Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant.
En 2026 et 2027, le chanteur aux dix-huit albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée qui passera par Saint-Lô. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques.
Réservation obligatoire. .
Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com
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English : On y va en bus – Concert : Hubert-Félix Thiéfaine “Des adieux …/…”
L’événement On y va en bus – Concert : Hubert-Félix Thiéfaine “Des adieux …/…” Coutances a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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